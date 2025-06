La sindrome Scotti colpisce la tv di Mediaset

La sindrome Scotti sta infiammando il panorama televisivo di Mediaset, dove i fan temono una sovraesposizione del loro beniamino Gerry. La petizione “Meno programmi per Gerry, in mancanza di alternative datene uno a Tinì di Uomini e Donne” è diventata il simbolo di questa richiesta di equilibrio. Ma cosa si nasconde dietro questa “sindrome” e come influirà sulla programmazione? Scopriamo insieme i retroscena di questa querelle che sta scuotendo il mondo della TV italiana.

