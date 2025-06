La sfida più grande di Woba

La sfida più grande di Woba, il rapper e cantautore Matteo Galdiolo, si svela nel suo racconto a Storytime su Radio Canale Italia. Durante l'intervista del 14 giugno 2025, Woba rivela come la sua collaborazione con Wanda Fisher per “Senza Freni” sia nata da un intreccio di amicizie e passione, testimoniando come le connessioni personali possano trasformarsi in grandi successi musicali. Ma come si è concretizzata questa opportunità? Scopriamolo insieme.

Ospite a Storytime su Radio Canale Italia lo scorso 14 giugno 2025, il rapper e cantautore Woba, al secolo Matteo Galdiolo, racconta così la sua collaborazione con Wanda Fisher per il brano “Senza Freni”: «Una ragazza che frequentava l’attività della mia famiglia, e che mi piaceva molto, è amica di Mattia Pagliarulo, autore e giornalista parecchio in vista. Un giorno lui mi dice che Wanda stava cercando un rapper per il suo nuovo pezzo e me lo fa ascoltare». «Io all’inizio», continua Galdiolo, «avevo un po’ di timore ad accettare, uscire dalla mia comfort-zone mi faceva molta paura, ma alla fine sono andato in studio e ho registrato. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - La sfida più grande di Woba

In questa notizia si parla di: woba - sfida - wanda - rapper

La sfida più grande di Woba - Ospite a Storytime su Radio Canale Italia lo scorso 14 giugno 2025, il rapper e cantautore Woba, al secolo Matteo Galdiolo, racconta così la sua ... zon.it scrive

Wanda Nara e il rapper L-Gante tornano insieme. L'annuncio in diretta tv: «Ci amiamo follemente» - Dopo la telenovela di cui è stata protagonista la modella argentina, che prima ha chiuso la storica relazione con Mauro Icardi e ... Scrive msn.com