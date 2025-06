La serie italiana Uonderbois vince il premio Moige!

La serie italiana Uonderbois160vince conquista il prestigioso Premio Moige, riconoscimento assegnato dall’Osservatorio Media del Movimento Italiano Genitori. Disney+ annuncia con orgoglio che questa innovativa produzione ha saputo creare una fiaba moderna, portando gli spettatori in un viaggio emozionante tra famiglie coinvolte in avventure magiche. La serie originale italiana ha dimostrato come l’immaginazione possa favorire la comprensione e il legame tra genitori e figli, aprendo nuove strade alla narrazione educativa.

Disney+ annuncia che Uonderbois ha ricevuto il Premio Moige relativo ai “Programmi per bambini e ragazzi” assegnato dall’Osservatorio Media del MOIGE – Movimento Italiano Genitori: “ Per aver dato vita a una fiaba moderna, un viaggio all’interno di famiglie che, solo dopo essere state coinvolte in un’avventura magica, riescono a capire le esigenze dei più piccoli di casa e diventare delle vere famiglie ”. La serie originale italiana ha ottenuto il riconoscimento per i suoi contenuti di valore per una visione familiare, omaggiando i registi Andrea De Sica e Giorgio Romano, i produttori Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production (una società di Leone Film Group), i creatori Barbara Petronio e Gabriele Galli, gli sceneggiatori Barbara Petronio, Gabriele Galli, Francesco Balletta, Rossella Di Campli e Veronica Galli, e il cast nella sua coralità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - La serie italiana Uonderbois vince il premio Moige!

