La Serie A in tv è solo Juventus Milan e Inter Il resto fa contorno

Solo Juventus, Inter e Milan diversamente abbinate tra loro nei primi cinque slot di scelta delle tv a pagamento. La Juventus presente in 6 delle 9 chiamate più preziose, seguita dalle milanesi che compaiono 5 volte su 10. Dietro l'asse da Milano a Torino, il vuoto. O quasi. La pubblicazione della selezione dei 'Pick Top Match' da parte di DAZN e Sky per il prossimo campionato a alzato il velo sulla realtà del peso televisivo del calcio italiano. Non è un caso che i due broadcaster si siano spartiti soprattutto le partite più interessanti con in campo Juventus, Milan e Inter. A livello di ascolti generano la massa critica che rende appetibile il prodotto Serie A e che ha spinto nell'ultima asta gli operatori, seppure con una leggera flessione rispetto al triennio precedente, ad impegnare oltre 900 milioni di euro per stagione per garantirsi la possibilità di trasmettere le 380 sfide che portano allo scudetto.