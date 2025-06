La Serie A è una casa di riposo | da Dzeko a Modric Gli Under 17 vincono l’Europeo per finire in tribuna

La Serie A, spesso definita il cuore pulsante del calcio italiano, sembra invece trasformarsi in una vera e propria casa di riposo. Da Dzeko a Modric, passando per Immobile e il rinnovo di Pedro, i club preferiscono affidarsi alle vecchie glorie piuttosto che puntare sui talenti emergenti. Un panorama che smentisce i progetti giovani e mette in discussione il futuro del calcio tricolore. Eppure, tra le difficoltà si sono fatti spazio i campioni under 17, vincitori dell’Europeo: un segnale che il vero domani può nascere anche oggi.

E menomale che l’Italia doveva essere il Paese per i giovani. Si chiama serie A ma sembra una casa di riposo: da Immobile a Modric, passando per Dzeko, il rinnovo di Pedro. Ancora una volta sembra che i dirigenti delle nostre squadre hanno paura di affidarsi ai giovani e vanno sull’usato sicuro. Ne scrive quest’oggi Libero, a seguire un estratto. Altro che progetto giovani: la serie A sembra una casa di riposo!. “Edin Dzeko è uno dei migliori attaccanti passanti per la Serie A nell’ultimo decennio. La classe e la personalitĂ del cigno di Sarajevo non si discutono, anche se 39 primavere alle spalle iniziano a essere davvero tante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Serie A è una casa di riposo: da Dzeko a Modric. Gli Under 17 vincono l’Europeo per finire in tribuna

In questa notizia si parla di: serie - casa - riposo - dzeko

Sampdoria, contestazione sotto casa di Niang dopo l'errore con la Juve Stabia che ha condannato alla Serie C - La contestazione dei tifosi della Sampdoria si intensifica dopo l'errore di Niang nella partita contro la Juve Stabia, che ha segnato la retrocessione in Serie C.

Edin Dzeko torna in Serie A! A 38 anni, il Cigno di Sarajevo è pronto a rimettere piede nel nostro campionato, e stavolta lo farà con la maglia della Fiorentina. Un affare ormai fatto: la sua classe, la sua esperienza, i suoi gol… tutto al servizio dei viola. Un col Vai su Facebook

La Serie A è una casa di riposo: da Dzeko a Modric. Gli Under 17 vincono l'Europeo per finire in tribuna; Dalla Bosnia confermano i problemi alla coscia, ma Dzeko rimane in nazionale; La vacanza di Dzeko & Co.? Relax, ma anche allenamenti con il Gps.

La Serie A è una casa di riposo: da Dzeko a Modric. Gli Under 17 vincono l’Europeo per finire in tribuna - La serie A sembra sempre più una succursale dell'INPS: tanti i giocatori al di là con gli anni che arrivano da noi. Si legge su ilnapolista.it

Da Modric a Dzeko e De Bruyne, la Serie A è diventata la meta dei giocatori a fine carriera - La Serie A è sempre più il "cimitero degli elefanti", una vera e propria meta per i giocatori a fine carriera o comunque in fase calante. Secondo msn.com