La separazione delle carriere mercoledì in Senato | la maggioranza pensa al canguro per fermare l’ostruzionismo

Mercoledì si apre un nuovo capitolo nella storia politica italiana con l’incardinamento a Palazzo Madama della riforma sulla separazione delle carriere, un tema cardine per il centrodestra. La giornata promette di essere decisiva, tra tensioni e strategie, mentre i senatori si preparano a discutere una proposta che potrebbe segnare un prima e un dopo nel sistema istituzionale del Paese. La partita è aperta, e il finale è ancora tutto da scrivere.

Nella maggioranza di centrodestra la definiscono una giornata “importante”, per qualcuno addirittura “storica”. Non è un caso che nelle chat di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia i senatori siano stati tutti convocati per mercoledì mattina quando sarà incardinata a Palazzo Madama la riforma costituzionale della separazione delle carriere, storico cavallo di battaglia del centrodestra dai tempi di Silvio Berlusconi. Mercoledì i senatori di maggioranza sono stati convocati per votare contro la “pregiudiziale” di costituzionalità proposta dall’opposizione. Poi inizierà l’esame del provvedimento e non sarà un percorso semplice per il governo: dopo la decisione di arrivare in aula senza dare il mandato al relatore per accelerare i tempi, l’opposizione annuncia di voler fare ostruzionismo a Palazzo Madama per stoppare la riforma e rimandarla a dopo l’estate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it