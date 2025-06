La scuola dell’infanzia Nostra Signora prosegue la sua attività dopo il successo per il musical Alice in my Wonderland

Recentemente, la scuola ha proposto in scena il magico mondo di "Alice in Wonderland", coinvolgendo i piccoli attori in un'esperienza indimenticabile e ricca di emozioni. Dopo il grande successo del musical precedente, l’istituto Nostra Signora di Pescara continua a sorprendere con iniziative creative e formative che stimolano la fantasia e il talento dei bambini, regalando ricordi preziosi che accompagneranno il loro percorso di crescita.

La scuola dell'infanzia dell'istituto Nostra Signora di Pescara prosegue a gonfie vele la sua attività proponendo nuovi progetti e per regalare ricordi emozionanti ai bambini iscritti delle classi 3-4-5 anni. L'istituto, con i suoi bimbi più piccolini, ha recentemente proposto in scena il suo.

