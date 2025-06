La scienza coatta | Fisica chimica e crisi climatica | in romanesco è tutto più divertente

È quanto fa da ponte tra la cultura popolare e la scienza, rendendo temi complessi come la fisica, la chimica e la crisi climatica più accessibili e divertenti. Con un pizzico di humor romanesco, la scienza diventa un racconto quotidiano, coinvolgente e comprensibile a tutti. Perché, alla fine, s’apre il cielo e si scopre che anche i problemi più grossi si affrontano meglio con un sorriso e un po’ di buon senso.

“Ammazza che cielo rosso, pare de sta’ su Marte. ‘nvece semo ‘n California, dove er cielo dovrebbe essere azzurro e nun rosso. Che succede?”. E ancora “Regà quando se parla de li problemi dell’umanità, tenete sempre che per coronavirus se troverà un vaccino, ma per clima ce dovemo rimboccà tutti ‘e maniche!”. Usare il dialetto romano per parlare di crisi climatica. Anzi, usarlo più in generale per raccontare e spiegare la scienza. È quanto fa da dieci anni su Facebook e Instagram il gruppo “ La Scienza Coatta ”. Divulgazione scientifica in romanesco, sia sui social, che tramite spettacoli, eventi e libri (come “Il Manualetto di fisica coatta”, con prefazione di Giorgio Parisi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La “scienza coatta”: “Fisica, chimica e crisi climatica: in romanesco è tutto più divertente”

In questa notizia si parla di: crisi - scienza - coatta - fisica

Istat: Ubaldi(Genera), contro crisi demografica patto Pma scienza-istituzioni - I nuovi dati Istat evidenziano una crisi demografica ormai strutturale, superando l’emergenza. In questo contesto, iniziative come il patto PMA, sostenuto da scienza e istituzioni, diventano strumenti chiave per affrontare la sfida, trasformando la procreazione medicalmente assistita da risposta clinica a possibile leva per risanare il declino demografico e promuovere un nuovo futuro.

La supersimmetria e la crisi della fisica - La difficoltà di trovare le superpartner fa temere una crisi per i teorici, e potrebbe obbligarli a ... Segnala lescienze.it

"La scienza coatta": sul web la storia delle scoperte scientifiche parla romanesco - "La scienza coatta" è un progetto di divulgazione scientifica, in romanesco, ideato da Paolo Barucca (PhD in Fisica teorica alla Sapienza, ricercatore in fisica dei sistemi complessi e ... Scrive repubblica.it