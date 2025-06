La Santa Sede promuove il disarmo nucleare | il Cardinale Parolin sull' accordo e il conflitto Israele-Iran

Il Vaticano rinnova il suo impegno a favore del disarmo nucleare, sottolineando l'importanza di un percorso pacifico e negoziato. Il cardinale Parolin ha evidenziato come l'accordo sull'immoralità delle armi nucleari rappresenti un passo fondamentale, ma che la vera pace si costruisce attraverso il dialogo e la diplomazia. In un contesto internazionale complesso, la Santa Sede continua a promuovere con forza una soluzione che unisca responsabilità etica e impegno globale.

"Noi speriamo e lavoriamo come Santa Sede per il disarmo nucleare, abbiamo proposto, ed anzi è già stato anche concluso, questo accordo sull'immoralità del possesso delle armi nucleari e non solo dell'uso, però evidentemente anche il disarmo nucleare deve essere condotto in maniera pacifica attraverso il dialogo e attraverso i negoziati". Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, commentando il nuovo fronte di guerra di Israele con l' Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Santa Sede promuove il disarmo nucleare: il Cardinale Parolin sull'accordo e il conflitto Israele-Iran

In questa notizia si parla di: disarmo - nucleare - santa - sede

Euforia dell’Armageddon e crisi della deterrenza. L’Ucraina e il disarmo nucleare secondo Pellicciari - L’Operazione Ragnatela di Kyiv segna un punto di svolta nel conflitto russo-ucraino, aprendo le porte a una possibile nuova fase di escalation e cambiamenti geopolitici profondi.

Iran: Parolin, la Santa Sede è per disarmo nucleare pacifico; Iran: Parolin, la Santa Sede è per disarmo nucleare pacifico; Iran: Parolin, la Santa Sede è per disarmo nucleare pacifico.

La Santa Sede promuove il disarmo nucleare: il Cardinale Parolin sull'accordo e il conflitto Israele-Iran - Il Cardinale Parolin sottolinea l'importanza del disarmo nucleare pacifico e commenta il conflitto tra Israele e Iran. Si legge su quotidiano.net

Iran: Parolin, la Santa Sede è per disarmo nucleare pacifico - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it