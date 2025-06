La sanità pubblica dopo i gettonisti

Il sistema sanitario pubblico italiano sta per attraversare una svolta cruciale: dal 31 luglio, la sua natura cambierà radicalmente, segnando un passo importante verso un modello più serio, ma anche più fragile. La fine dei contratti con i gettonisti rappresenta un punto di non ritorno, che potrà influenzare la qualità e la sostenibilità dei servizi offerti. Ma cosa ci riserva il futuro della sanità pubblica in Italia?

Il prossimo 31 luglio la sanità italiana diventerà una cosa un po' più seria ma ancora più fragile. Da quel giorno, infatti, non si potranno più stipulare contratti con i gettonisti.

Sanità, Giuliano (UGL): “Concordi con il Ministro Schillaci, le ingenti risorse spese per i gettonisti vadano indirizzate per nuove assunzioni nel SSN” - Sanit224 Giuliano Ugl si schiera compatto con il ministro Schillaci, sostenendo che le ingenti risorse destinate ai medici gettonisti vadano invece reinvestite nelle assunzioni nel SSN.

