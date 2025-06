La salute è una malattia incompleta | da Artètika la prima mostra in Italia di Ottavia Zappala? McHenry

Preparatevi a un viaggio emozionale e introspectivo: giovedì 19 giugno 2025, Artètika a Palermo apre le porte alla prima mostra italiana di Ottavia Zappala McHenry, "La salute è una malattia incompleta". Un'esposizione che sfida le convenzioni, invitandoci a riflettere sulla fragilità e la complessità del benessere. Curata da Maria Antonietta Spadaro e presentata da Maurizio..., questa mostra promette di trasformare l'arte in un potente strumento di introspezione e dialogo.

