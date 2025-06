La Salis per ora si salva e può continuare ad occupare lo scranno di Bruxelles

Ilaria Salis respira: la sua permanenza a Bruxelles è salva, almeno per ora. Dopo un appello emozionante e un video in cui chiedeva aiuto per preservare la propria immunità, il voto in Parlamento europeo è stato rinviato, offrendo all'esponente di Avs una boccata di respiro. La sua campagna continua, lasciando aperte speranze e riflessioni su come le dinamiche politiche possano cambiare in un batter d'occhio...

Ilaria Salis può ancora sperare. Dopo il lungo video in cui chiedeva aiuto per evitare di essere processata in Ungheria e per mantenere la propria immunità da europarlamentare, è arrivato un rinvio del voto, con l'esponente di Avs che potrà continuare a tenere il proprio scranno a Bruxelles. Ad annunciarlo è la stessa Salis sui social: "Apprendo che il voto in Parlamento europeo sulla richiesta di revoca della mia immunità è stato rinviato. Grazie di cuore a tutte e tutti per i tanti messaggi di solidarietà e sostegno. In mezzo alla solita, scontata campagna d'odio e manipolazione dell'estrema destra alleata di Orbán, il vostro affetto e senso di giustizia fanno grande piacere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Salis per ora si salva e può continuare ad occupare lo scranno di Bruxelles

