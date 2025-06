La Russa shock | così ha affondato Gattuso

La russa shock COS236 ha affondato Gattuso. La nomina di Gennaro Gattuso come nuovo ct della Nazionale italiana ha scatenato reazioni contrastanti, tra entusiasmo e polemiche. Ignazio La Russa non ha nascosto le sue riserve, dando origine a un acceso dibattito sul futuro del calcio azzurro. Ma cosa serve davvero per rilanciare la nostra Nazionale? Un progetto tecnico solido, chiaro e capace di ritrovare identità e risultati duraturi.

Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale, ma è subito polemica. Ignazio La Russa non ci sta e lo affonda. È ufficiale da qualche giorno: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La FIGC ha annunciato la sua nomina con entusiasmo, presentandolo come l'uomo giusto per rilanciare un progetto tecnico in cerca di identità e risultati. Un progetto tecnico che, prima di ogni altra cosa, deve cercare la qualificazione ai prossimi mondiali di calcio. La Russa commenta duramente Gattuso nuovo ct Cityrumors.it foto Ansa L'ex centrocampista, già allenatore di squadre come il Milan, il Napoli e il Valencia, subentra con il compito di riportare innanzitutto entusiasmo attorno agli Azzurri.

La Russa: “Gattuso? Non è simbolo del nostro calcio. Perché non Mourinho ct?” - La nomina di Gennaro Gattuso come nuovo ct dell’Italia ha acceso entusiasmo e discussioni tra gli appassionati di calcio.

Il presidente del Senato boccia Rino Gattuso ct della Nazionale italiana di calcio: “Ho espresso i miei leciti dubbi a Gravina” “Bisogna fare gli auguri a Gattuso e alla Nazionale perché quando si ama la Nazionale le critiche a posteriori servono a poco, p Vai su Facebook

