Ignazio La Russa non risparmia critiche sulla recentissima nomina di Rino Gattuso come ct della Nazionale, sottolineando che il tecnico calabrese non rappresenta il volto simbolico del calcio italiano. La sua opinione, espressa a Radio Rai – GR Parlamento, si inserisce in un acceso dibattito che coinvolge tifosi e autorità sportive. Ma quali sono davvero le ragioni dietro questa posizione?

“Ho parlato con Gravina a riguardo” Ignazio La Russa all’attacco di Gattuso dopo la decisione della FIGC di affidargli la panchina della nazionale Azzurra Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto tifoso nerazzurro, non ha gradito la nomina di Rino Gattuso  come commissario tecnico della Nazionale. Ospite a Radio Rai – GR Parlamento, La Russa ha spiegato di aver contattato direttamente Gabriele Gravina  prima dell’annuncio ufficiale: “ Ho telefonato a Gravina prima della scelta e gli ho espresso i miei leciti dubbi. Quando Gravina dice che Gattuso è un simbolo del nostro calcio, io dico che non è proprio esatto “. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La Russa: “Gattuso non è il simbolo del calcio italiano”

