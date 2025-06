La Russa dichiara guerra a Gattuso | Ecco perché non mi piace

La recente nomina di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale ha scatenato un acceso dibattito tra tifosi, addetti ai lavori e politici. Tra le voci più critiche spicca quella di Ignazio La Russa, presidente del Senato, che ha espresso opinioni nette e provocatorie, alimentando il confronto e rinnovando l'attenzione sulla nostra amata Nazionale. Ma cosa c'è dietro questa "guerra" dichiarata? Scopriamolo insieme.

Dichiarazioni nette, critiche ma anche un auspicio di successo per la Nazionale italiana. A pronunciarle è Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto appassionato di calcio, intervenuto alla trasmissione La Politica nel Pallone su Radio Rai GR Parlamento. Il tema centrale è stata la recente nomina di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale, una scelta che ha già sollevato diversi interrogativi nel mondo sportivo e politico. Leggi anche: Gattuso alla guida della Nazionale: sta per succedere I dubbi di La Russa sulla scelta di Gattuso. « Gattuso ct? Bisogna fare gli auguri a lui e alla Nazionale – ha esordito La Russa – quando si ama la Nazionale, le critiche a posteriori servono a poco». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it