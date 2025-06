La Roma ricorda il 17 giugno 2001 | Mai Scudetto fu più meritato

celebration memorabile che ancora vive nel cuore dei tifosi. Nel giorno della presentazione ufficiale di Gian Piero Gasperini, la Roma ha deciso di riaccendere quella scintilla di storia e passione, rendendo omaggio a un traguardo così prestigioso e meritato, che ha scritto una delle pagine più luminose del suo passato. Un momento atteso 18 anni, dal 1983. Un’esplosione di gioia incontenibile, una...

Nel giorno della presentazione ufficiale di Gian Piero Gasperini, la Roma ha voluto anche tornare indietro nel tempi di 24 anni, a quel 17 giugno 2001, anno in cui i giallorossi festeggiarono il terzo scudetto della storia. Il club capitolino ha ripercorso gli ultimi momenti di quella cavalcata, conclusasi con la vittoria per 3-1 sul Parma. Il comunicato della Roma. Un momento atteso 18 anni, dal 1983. Un’esplosione di gioia incontenibile, una vittoria conquistata sul campo: “Mai scudetto fu più meritato”. Ecco il racconto della trepidante attesa della squadra e della città nei giorni che precedettero la sfida Scudetto col Parma del 17 giugno 2001, fino alla partita che ci consegnò il terzo titolo nazionale del nostro corso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma ricorda il 17 giugno 2001: “Mai Scudetto fu più meritato”

? Accadde oggi - Totti lascia la Roma: "Non mi hanno fatto decidere nulla". Candela: "Vi racconto di quando comprammo le Harley Davidson". Braschi: "Emozionante arbitrare Roma-Parma". Cafù: "Mi ricordo tutto di quel 17 giugno" #ASRoma #scudetto #Tot Vai su X

Il 16 giugno del 2001 capitò di sabato. Un sabato estivo, caldo, reso ancora più bollente dall’attesa per quell’ultima giornata di campionato che avrebbe potuto consegnare alla Roma il terzo Scudetto della sua storia. Il calendario di Serie A, per garantire la reg Vai su Facebook

