La Roma ‘brucia’ anche Ghisolfi ma Friedkin non può gestire la società senza manager

L'AS Roma vive un momento di grande turbolenza, tra dimissioni e cambi di leadership che scuotono la società. Dopo l’uscita di Lina Soulouku e le recenti defezioni di Florent Ghisolfi e Lorenzo Vitali, il club capitolino si trova di fronte a una sfida cruciale: come può Friedkin gestire efficacemente una squadra senza un team di manager affidabile? La risposta, ancora tutta da scoprire, potrebbe compromettere il futuro giallorosso.

(Adnkronos) – Via il direttore sportivo Florent Ghisolfi e via Lorenzo Vitali, che qualche mese fa era stato nominato Chief Administrator Officer. L'As Roma di Dan e Ryan Friedkin cambia ancora i suoi manager, dopo le dimissioni della Ceo Lina Soulouku a settembre scorso, immediatamente dopo il clamoroso esonero di Daniele De Rossi, e l'attesa .

