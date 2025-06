La rivolta delle mamme: i nostri figli fuori dal nido. Sono una mamma lavoratrice, felice di poter offrire il meglio ai miei figli, ma la realtà spesso ci mette davanti a ostacoli insormontabili. La mancanza di posti disponibili, anche nelle strutture private, mette in crisi il nostro equilibrio e il futuro dei nostri piccoli. La domanda è: come possiamo cambiare questa triste realtà e garantire un futuro migliore per tutte?

"Sono una mamma lavoratrice, felice di avere un lavoro con il quale posso pagare i servizi che vorrei per i miei figli. Come il nido per il mio bimbo di 7 mesi. Purtroppo, però, la situazione mi sconforta molto. Non sono riuscita ad ottenere un posto, nemmeno privatamente. Mi trovo a pensare, con grande disagio, come sistemare il mio piccolo, quando dovrò rientrare a tempo pieno a lavoro". Non si placa la ‘rivolta’ delle mamme che lamentano la carenza di posti al nido: "Già a gennaio era stata denunciata una situazione critica, ben 80 famiglie erano ancora senza il servizio; inoltre, sul territorio di Carpi, è stato anche chiuso un nido (il comunale in via Nicolò Biondo) per dare giusto spazio al servizio dello Scubidù, senza però reintegrare i posti venuti meno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it