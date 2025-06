La rivolta degli abitanti dell' ex residence Val Cannuta | No agli sgomberi vogliamo una casa popolare

Gli abitanti dell'ex residence Val Cannuta sono scesi in piazza, indignati per gli imminenti sgomberi e determinati a rivendicare un diritto fondamentale: una casa popolare o il diritto di rimanere nel loro attuale rifugio. Martedì 17 giugno, la protesta ha acceso i riflettori su un tema cruciale di solidarietà e dignità umana, rinnovando la richiesta di attenzione e rispetto per chi cerca solo un luogo da chiamare casa.

Circa una cinquantina di persone tra regolari e abusivi sotto all'assessorato alla Casa insieme a Unione Inquilini.

Cassonetti e carrelli della spesa usati come blocco: "Non vogliamo andare nei Sassat, vogliamo la casa popolare"