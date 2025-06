La rivista foggiana ' Diomede' fa 13 | nel nuovo numero focus su Rodi Garganico e sulla storia di Pino Zaccheria

La rivista foggiana Diomede celebra il suo tredicesimo anno di vita con un nuovo numero ricco di storie coinvolgenti e approfondimenti. Dopo tre anni dal ritorno in edicola, giugno porta con sé un’edizione speciale, che tra pagine a colori e firme prestigiose dedica uno sguardo speciale a Rodi Garganico e alla figura di Pino Zaccheria. Tra arte, storia e passione, il nuovo numero promette di sorprendere e coinvolgere i lettori, continuando a essere un punto di riferimento per la cultura locale.

Esattamente tre anni dopo il ritorno nelle edicole e librerie, la rivista foggiana “Diomede” a giugno fa. “13”, presentando nelle 60 pagine a colori un ricco sommario e col consueto parterre di ottime firme. Nel nuovo numero, in vendita dal 21 giugno, fra i numerosi articoli e servizi, la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - La rivista foggiana 'Diomede' fa 13: nel nuovo numero, focus su Rodi Garganico e sulla storia di Pino Zaccheria

In questa notizia si parla di: rivista - foggiana - diomede - numero

La rivista foggiana 'Diomede' fa 13: nel nuovo numero, focus su Rodi Garganico e sulla storia di Pino Zaccheria; Riecco 'Diomede': tante storie, scoop storici e un fumetto sul sindacalista foggiano Silvestro Fiore; Torna in edicola 'Diomede', il trimestrale tra 'Passato e Futuro' diretto da Maurizio De Tullio.

La rivista foggiana 'Diomede' fa 13: nel nuovo numero, focus su Rodi Garganico e sulla storia di Pino Zaccheria - Il nuovo numero in vendita dal 21 giugno: in copertina, nuove storie inedite, servizi esclusivi, interviste, tante rubriche e giochi ... Riporta foggiatoday.it

'Diomede', Capitanata in pagine patinate: la bellezza come risorsa - Ma non posso più esimermi dal farlo, a proposito di Diomede, la splendida rivista inventata e diretta ... Scrive affaritaliani.it