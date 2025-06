La rete di potere e favori di Gambino | appalti soldi e vantaggi per la famiglia

Una rete intricata di favori, appalti e vantaggi che legano la famiglia Gambino a un sistema di potere e corruzione. Le ultime indagini della procura di Genova svelano un quadro complesso di scambi illeciti, mettendo in luce le connessioni tra interessi pubblici e personali. Un'analisi che scuote le fondamenta della trasparenza amministrativa e solleva interrogativi cruciali sulla moralitĂ delle istituzioni. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda intricata.

Un sistema consolidato di scambi di favori, soldi e utilitĂ personali in cambio di appalti pubblici e atti contrari ai doveri d’ufficio: è questo il quadro che emerge dalle due indagini della procura di Genova che coinvolgono l’assessore comunale alla sicurezza e protezione civile, Sergio Gambino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - La rete di potere e favori di Gambino: "appalti, soldi e vantaggi per la famiglia"

favori - gambino - appalti - soldi

