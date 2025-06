La Regione Sicilia stanzia € 94,5 milioni per avviare 300 corsi di Istruzione e formazione professionale Il programma si rivolge ad oltre 8.000 giovani

La Sicilia investe 94,5 milioni di euro per rivoluzionare il futuro dei giovani, lanciando 300 corsi di formazione professionale tra il 2025 e il 2028. Un'opportunità unica per oltre 8.000 ragazzi dai 14 anni in su di acquisire competenze riconosciute a livello nazionale ed europeo, aprendo le porte a un mondo di possibilità e nuove carriere. È il momento di credere nel talento locale e trasformare le sfide in successi concreti.

La Regione Siciliana ha stanziato 94,5 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 per avviare 300 corsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) nel periodo 2025-2028. Il programma, rivolto a circa 8.100 giovani dai 14 anni in su, prevede percorsi triennali che consentono il conseguimento di qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale ed europeo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: regione - milioni - avviare - corsi

Montagna e sport invernali, dalla Regione 50 milioni per rilanciare il sistema neve - La Regione Piemonte lancia il bando Neve con un investimento di 50 milioni di euro per rilanciare il sistema neve e valorizzare il patrimonio sciistico della regione.

PMI del Lazio, è il momento di investire! Hai un progetto di ampliamento o modernizzazione? La Regione Lazio ti offre contributi a fondo perduto fino al 70%! Innovazione Formazione Consulenze Fideiussioni Da 500.000€ a 10 milioni di contribut Vai su Facebook

La Regione Sicilia stanzia € 94,5 milioni per avviare 300 corsi di Istruzione e formazione professionale. Il programma si rivolge ad oltre 8.000 giovani; Formazione medica, dalla Regione arrivano 10 milioni per i contratti di specializzazione; Comuni montani, 3,6 milioni per 73 progetti di manutenzione dei corsi d’acqua.

Regione, quasi 95 milioni per la formazione professionale: 300 corsi per oltre 8 mila giovani - I corsi, erogati in modalità ordinaria e duale, includono contratti di apprendistato di primo livello e mirano a ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, rafforzando la filiera tecnica e pr ... Segnala msn.com

Quasi 95 milioni per 300 corsi, ecco il piano della Regione per formare i giovani siciliani, come iscriversi - 056 ore all’anno, è previsto l’obbligo di frequenza, mentre per essere ammessi al secondo anno o all’esame finale di qualifica professionale è necessario frequentare al ... blogsicilia.it scrive