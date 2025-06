La Regione Campania dice di no al parco eolico tra Caggiano e Polla | Archiviazione definitiva

La Regione Campania dice no al parco eolico tra Caggiano e Polla, archiviando definitivamente il progetto. Una decisione che riflette l'impegno locale per tutelare il territorio e preservare il paesaggio tra il Vallo di Diano e la Basilicata. Questa scelta rappresenta un passo importante nella tutela ambientale e nel rispetto delle comunità locali, dimostrando come le esigenze di sviluppo sostenibile possano conciliarsi con la conservazione del territorio. La battaglia contro il progetto si conclude qui, ma apre nuove prospettive per un futuro più responsabile.

No al parco eolico a cavallo tra il Vallo di Diano e la Basilicata. La decisione arriva direttamente dalla Regione Campania. La decisione La Regione Campania ha bocciato il progetto del grande parco eolico tra Polla e Caggiano e Sant'Angelo le fratte, in Basilicata.

