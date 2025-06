La realtà virtuale nuovo orizzonte

La realtà virtuale apre nuovi orizzonti a Siena, una città ricca di tradizioni ma anche all’avanguardia nell’innovazione. Tra le startup emergenti spicca Lemons in the Room, incubata da Ikigai e partecipante a Techstars, che utilizza la VR per rivoluzionare la formazione e il benessere psicologico. "Siamo quattro amici che si sono conosciuti all’università," raccontano i fondatori, dimostrando come passione e innovazione possano trasformare il nostro territorio.

Siena terra di tradizioni ma anche di startup. Lo dimostra la storia di Lemons in the Room, realtà incubata da Ikigai, l'acceleratore di Fondazione Mps, che partecipa a Techstars. La startup sfrutta la realtà virtuale per creare soluzioni per migliorare la formazione degli operatori e il benessere psicologico dei pazienti. "Siamo quattro amici che si sono conosciuti all'università, abbiamo iniziato a studiare e poi a lavorare insieme – spiega il fondatore Alessandro Napoli –. In realtà, all'inizio avevamo un'altra idea, sempre nel mondo della sanità: un braccialetto smart per bambini. Però ci siamo resi conto che era troppo complessa da realizzare.

