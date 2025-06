La Promessa anticipazioni 18 giugno | Burdina deciso a incastrare Romulo per l’omicidio di Gregorio

Domani su Rete 4, la soap "La Promessa" ci terrà con il fiato sospeso: Burdina è deciso a incastrare Romulo per l’omicidio di Gregorio, convinto di aver raccolto prove schiaccianti. La suspense si intensifica in un episodio ricco di colpi di scena, ambientato tra le suggestive strade di Cordova. Non perdere l’appuntamento alle 19:40 e scopri cosa accadrà, anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Dopo che Romulo si è autoaccusato, Budina ritiene di avere in mano le prove necessarie per incastrarlo per la morte di Gregorio. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Pia viene definitivamente esclusa dal servizio su ordine di Cruz, Don Ricardo prova a far cambiare idea ad Alonso. Riassunto dell'episodio precedente Julia scopre una verità scioccante: Jana e Curro sono fratelli, ma solo pochi alla tenuta ne sono a conoscenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 18 giugno: Burdina deciso a incastrare Romulo per l’omicidio di Gregorio

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni - romulo - gregorio

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Grazie alla confessione inaspettata di don Romulo, Manuel torna finalmente a casa, tra la gioia dei marchesi e di Jana… Pronti per le nuove emozioni de #LaPromessa? Vi aspettiamo, come sempre numerosi, dalle 19:40 su #Rete4! #LaPromesa Vai su Facebook

La Promessa anticipazioni 12 giugno: Don Romulo si accusa dell’omicidio di Gregorio, Miguel torna libero?; La Promessa Anticipazioni dal 19 al 24 maggio 2025: Don Romulo protegge Manuel e rivela di aver ucciso lui Don Gregorio!; La Promessa: anticipazioni martedì 20 maggio! Gregorio è morto, Manuel e Romulo nel panico.

La Promessa anticipazioni 18 giugno: Burdina deciso a incastrare Romulo per l’omicidio di Gregorio - La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. msn.com scrive

La Promessa Anticipazioni Puntata 18 giugno 2025: Romulo non ha scampo! - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com