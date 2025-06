La proliferazione nucleare dell’Iran nasce in Europa | da Francia e Germania le tecnologie più sofisticate

La crescente minaccia nucleare dell’Iran, alimentata da tecnologie europee e sofisticate, ha spinto Israele a intervenire con azioni preventive decisive. Gli attacchi recenti a Natanz rappresentano un tentativo di frenare l’espansione armamentistica e di garantirsi sicurezza regionale. Le prime stime indicano danni significativi, ma quale sarà il futuro di questa delicata situazione? La risposta potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici globali.

I funzionari israeliani hanno descritto gli attacchi come un’operazione preventiva volta a paralizzare la capacità dell’Iran di costruire un’arma nucleare, a seguito di quella che hanno definito una forte e allarmante espansione dell’ arricchimento dell’uranio negli ultimi sei mesi. Le prime valutazioni dei danni indicano che gli attacchi all’impianto nucleare iraniano di Natanz sono stati particolarmente efficaci, interrompendo l’erogazione di energia elettrica nell’area sotterranea dove sono conservate le centrifughe utilizzate per arricchire l’uranio. Natanz rappresenta il fulcro dell’infrastruttura nucleare iraniana e il sito in cui è stata prodotta gran parte del combustibile nucleare a base di uranio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it