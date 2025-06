La Pro Recco ha continuato a vincere nonostante tutto

Nelle prime ore dopo l’annuncio, il mondo della pallanuoto era sotto shock, ma la forza e la passione della Pro Recco hanno dimostrato che nulla può fermare un vero campione. La squadra, nonostante tutto, ha continuato a scrivere pagine di storia, confermando la sua supremazia e il suo spirito indomabile. Questa è la testimonianza che, anche nei momenti più difficili, la passione e il talento riescono a risorgere più forti di prima.

Quasi esattamente un anno fa la Pro Recco, ovvero la squadra di pallanuoto più forte e vincente del mondo, sembrava finita, almeno per come l’avevamo conosciuta fino a quel momento. Dopo più di vent’anni di investimenti e vittorie, Gabriele Volpi e la sua Orlean Invest avevano infatti deciso di lasciare la proprietà della squadra, facendo un passo indietro e abbandonando il mondo dello sport e della pallanuoto. Nelle prime ore dopo l’annuncio, la smobilitazione generale sembrava l’unica soluzione possibile. Si diceva che il dominio della Pro Recco sulla pallanuoto italiana ed europea fosse dovuta soprattutto ai soldi di Volpi, e se questi ormai non c'erano più cosa bisognava aspettarsi? All'inizio sembrava che la squadra ligure non solo dovesse rinunciare alla Champions League, ma potesse anche rischiare la ripartenza in campionato, con lo scenario più probabile rappresentato da una formazione infarcita di giovani e con ambizioni molto più modeste. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La Pro Recco ha continuato a vincere, nonostante tutto

