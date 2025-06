La priorità dell’Atalanta sul mercato si chiama difesa | servono almeno due innesti tra rinnovamenti e qualche cessione

La priorità dell'Atalanta sul mercato? Rinforzare la difesa, un vero e proprio pilastro per consolidare la rosa e affrontare con sicurezza la prossima stagione. Tra rinnovi, cessioni e nuovi innesti, il club nerazzurro punta a rafforzare il reparto difensivo, riconfermando l'identità di una squadra che sogna grandi traguardi. In questo contesto, ogni mossa sarà decisiva: ecco perché il mercato estivo si prospetta come uno snodo cruciale per il futuro della Dea.

Calciomercato Atalanta, il reparto difensivo sarà una delle priorità nerazzurre questa estate per consolidare la rosa Il calciomercato dell'Atalanta sarà fondamentale per capire l'identità in vista della prossima stagione. Tuttavia tra mille ipotesi c'è una certezza su cui la Dea non può permettersi esitazioni: investire nella difesa.

