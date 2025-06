La prima clip di Portobello

Il 17 giugno 1983 segna una pagina drammatica della storia italiana: l’arresto di Enzo Tortora. Oggi, in ricordo di quella vicenda dolorosa, vi presentiamo le prime immagini di *Portobello*, la nuova serie di Marco Bellocchio in arrivo su HBO Max nel 2026. Un racconto potente che rivive il momento in cui Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, si ritrovò in manette, simbolo di un'ingiustizia che non deve essere dimenticata.

Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora veniva arrestato. Oggi, nel giorno della ricorrenza, ecco le prime immagini di Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio, dedicata alla drammatica vicenda del conduttore televisivo, in arrivo nel 2026 su HBO Max. L’estratto racconta il momento in cui Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, appare in manette davanti a una caserma dei carabinieri romana. Enzo Tortora fu accusato ingiustamente da alcuni detenuti di essere al centro di un traffico di droga gestito dalla camorra napoletana: arrestato, incarcerato e trascinato in un lungo processo, fu completamente assolto solo dopo anni di calvario giudiziario. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La prima clip di Portobello

