La première mondiale del film F1 è stata piena di orologi pazzeschi

La première mondiale del film F1 232 è stata un autentico show di stile e lusso, con orologi esclusivi che hanno catturato l’attenzione di tutti. In un’atmosfera carica di adrenalina, star del cinema e dello sport si sono sfidate a colpi di look audaci e accessori di pregio. Un evento memorabile, che ha dato il via a una narrazione fatta di emozioni, eleganza e passione per le corse. Aspettando di vedere il film, che in Italia esce il 25...

Uno spettacolo nello spettacolo. Non poteva che andare così la première mondiale del più grande film di corse automobilistiche di tutti i tempi, F1, interpretato da Brad Pitt, Lewis Hamilton e Damson Idris. Ieri sera a New York un parterre incredibile di personaggi provenienti dal mondo dello sport e del cinema ha deliziato il pubblico con dei look audaci e orologi di altissimo livello. Aspettando di vedere il film, che in Italia esce il 25 giugno, godiamoci quindi questo red carpet a dir poco adrenalinico. I migliori orologi visti alla première mondiale di F1. Brad Pitt e il suo Patek Philippe ref 2526.

