La povertà in Italia è ai massimi storici | il rapporto Caritas smentisce la propaganda di Meloni

In un’Italia che si presenta sempre più divisa, la povertà raggiunge livelli storici, con quasi 6 milioni di cittadini in condizioni di assoluta privazione. Il rapporto Caritas smentisce le narrative ottimistiche e rivela una realtà ben diversa da quella propagandata, dove il lavoro non garantisce più sicurezza o dignità. Una situazione che richiede attenzione urgente e azioni concrete per invertire questa drammatica tendenza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa emergenza silenziosa.

In Italia quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta e il lavoro, quando lo si ha, non è più una garanzia perché spesso precario o sottopagato. Lo certifica l'ultimo rapporto Caritas, che restituisce una fotografia in contrasto con le cifre record più volte vantate da Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: povertà - italia - rapporto - caritas

