La portaerei Nimitz il porto svuotato e i caccia pronti a decollare Trump prepara la guerra | dove sono le armi Usa pronte ad attaccare l’Iran

La tensione tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più palpabile, con la portaerei Nimitz e un vero schieramento di aerei pronti al decollo. Sotto l’ordine di Donald Trump, le forze americane si mobilitano per una possibile operazione militare nella regione mediorientale. I cieli sopra l’Iran potrebbero presto vedersi invasi da un esercito di jet sofisticati, pronti a intervenire. La scena è pronta: l’attesa di un passo deciso verso un conflitto imminente.

I cieli sopra l’Iran potrebbero presto riempirsi di F-15, F-16, F-35, KC-135, B-2 con la bandiera a stelle e strisce sulle ali. Sono decine gli aerei americani che, per ordine di Donald Trump, si sono spostati dagli Stati Uniti in Europa fino alle basi strategiche più vicine al Medio Oriente. Si parla di jet da guerra di penultima e ultima generazione, di super-bombardieri e di vere e proprie petroliere volanti che permettono ai caccia di fare rifornimento senza atterrare. Ma se anche, come ha già annunciato Trump, il controllo israelo-americano dello spazio aereo sopra l’Iran è «totale», ancora non basta. 🔗 Leggi su Open.online

