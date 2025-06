La polizia negli smartphone le tracce online stanotte e le perquisizioni | tutte le fake news smontate della maturità 2025

Con l’esame di maturità 2025 alle porte, circolano molte false informazioni su smartphone e controlli polizieschi. La campagna “Maturità al sicuro”, promossa dalla Polizia di Stato e Skuola.net, smonta queste fake news e fornisce chiarimenti fondamentali per affrontare l’esame con serenità. È importante conoscere i fatti reali per evitare ansie ingiustificate e concentrarsi sui propri obiettivi. Scopriamo insieme come proteggere il nostro percorso di studi da bufale e paure infondate.

No, smartphone e smartwatch non possono essere utilizzati. E comunque sia no, la polizia non può “controllarli” da remoto. Sono solo alcuni dei punti della campagna informativa denominata Maturità al sicuro. L’iniziativa, messa in campo da polizia di stato e dal portale Skuola.net, è volta a contrastare le fake news che circolano quando mancano ormai pochissime ore all’inizio dell’esame di maturità 2025, previsto per domani mercoledì 18 giugno 2025. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - La polizia negli smartphone, le tracce online stanotte e le perquisizioni: tutte le fake news (smontate) della maturità 2025

