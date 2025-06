La piazzetta dell' Antica Pescheria si trasforma in un teatro a cielo aperto | spettacolo con 8 studenti

Vivi un pomeriggio unico nel cuore di Forlì: la Piazzetta dell’Antica Pescheria si trasforma in un teatro a cielo aperto, ospitando uno spettacolo coinvolgente con otto promettenti studenti. Martedì 17 giugno alle 18:30, Corso Diaz 14, assisterai alla presentazione di “Il Volto e la Maschera – Forse a te stesso vile altrui se’ caro”, frutto di un intenso laboratorio teatrale giovanile. Un’occasione per scoprire il talento emergente e vivere l’arte in prima persona.

Martedì 17 giugno ore 18:30 presso la Piazzetta Antica Pescheria in Corso Diaz 14 otto giovani studenti provenienti dagli Istituti Superiori forlivesi metteranno in scena “Il Volto e la Maschera – Forse a te stesso vile altrui se’ caro”. La performance è il risultato finale di un laboratorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La piazzetta dell'Antica Pescheria si trasforma in un teatro a cielo aperto: spettacolo con 8 studenti

