La nuove auto sono sempre più alte ogni anno mezzo centimetro in più | lo studio indipendente e i rischi per la sicurezza stradale

Basti pensare alla sempre maggiore dimensione delle auto moderne, un fenomeno noto come "carspreading" che cresce di circa mezzo centimetro ogni anno. Questa tendenza, rilevata da uno studio di Transport & Environment, mette in discussione non solo l’estetica, ma soprattutto la sicurezza stradale. Ma quali sono i rischi reali e come possiamo contrastare questa crescente minaccia? La risposta potrebbe cambiare il nostro modo di vivere le strade.

La parte anteriore delle auto è sempre più alta, mettendo sempre più a rischio la sicurezza stradale. Lo rivela uno studio di Transport & Environment (T&E), organizzazione europea indipendente per la decarbonizzazione dei trasporti, secondo il quale ogni anno l’altezza media dei veicoli aumenta di mezzo centimetro. Questo fenomeno viene definito “ carspreading “: il progressivo aumento delle dimensioni delle auto. Basti pensare alla sempre maggiore diffusione dei SUV anche nelle città. La vendita di questo genere di vetture infatti è aumentata enormemente sul mercato europeo: si è passati dal 12% del 2010 al 56% del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La nuove auto sono sempre più alte, ogni anno mezzo centimetro in più”: lo studio indipendente e i rischi per la sicurezza stradale

