La Notte Blu a Scorzè con musica negozi aperti e percorso enogastronomico

La notte blu a Scorzè promette un’atmosfera magica, tra musica dal vivo, negozi aperti e un delizioso percorso enogastronomico. Un’occasione unica per vivere il cuore della città in allegria e convivialità, celebrando l’arrivo della bella stagione con eventi divertenti e spettacoli coinvolgenti per grandi e piccini. Sabato 21 giugno, dalle ore 20, il centro cittadino si trasformerà in un palcoscenico di emozioni che renderanno questa serata indimenticabile per tutti.

Scorzè si prepara a salutare l'arrivo della bella stagione con un evento che unisce musica, gusto, spettacolo e divertimento per tutte le età. Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 20, il centro cittadino si accende con la Notte Blu, l'evento serale che animerà via Roma, via Venezia e via.

