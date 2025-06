La nonna monzese sbaglia a usare l' app per la sosta e prende la multa | Per noi cittadini tolleranza zero

La nonna monzese, inesperta nell’uso dell’app per la sosta, ha ricevuto una multa, simbolo di una città che mostra tolleranza zero. Con amarezza e fermezza, ha evidenziato le numerose criticità che complicano la vita quotidiana dei cittadini: parcheggi insufficienti, mezzi pubblici scadenti e marciapiedi dissestati. Rivolgendosi direttamente al sindaco Paolo, ha chiesto un cambiamento reale, affinché Monza diventi una città più accessibile e vivibile per tutti.

Ha espresso tutta la sua amarezza senza mezzi termini, puntando il dito su tutte quelle carenze che rendono complicata la vita di chi si sposta a Monza. Dalla carenza di parcheggi a quella dei mezzi pubblici, ai marciapiedi dissestati. E lo ha fatto rivolgendosi direttamente al sindaco Paolo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La nonna monzese sbaglia a usare l'app per la sosta e prende la multa: "Per noi cittadini tolleranza zero"

