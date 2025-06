La navigazione dell’app di Gemini per Android sta cambiando in meglio

Scopri le novità imperdibili nell’aggiornamento dell’app Gemini per Android: il team di Google ha rivoluzionato la navigazione, portandola a un livello superiore e rendendola più intuitiva e fluida. Ora potrai muoverti tra le funzioni con facilità, come nel client web, migliorando significativamente la tua esperienza d’uso. Un passo avanti che trasforma il modo di interagire con Gemini, rendendolo più semplice e piacevole. La rivoluzione è appena iniziata!

Il team di Google mette mano all'app di Gemini per dispositivi Android e uniforma la navigazione a quella disponibile nel client web.

