La napoletana Sofia Viola rappresenterà l' Italia a Miss Mondo

Sofia Viola, giovane napoletana, ha conquistato il titolo di Miss Mondo Italia 2025 a Gallipoli, superando 30 concorrenti e ricevendo l’incoronazione dalla campionessa in carica Lucrezia Mangilli. A soli 21 anni, questa promessa di Pozzuoli si prepara a rappresentare l’Italia nel prestigioso palcoscenico mondiale, portando con sé eleganza, determinazione e il sogno di lasciare il segno. La sua avventura sta per decollare e il mondo dell’élite internazionale è pronto ad accoglierla.

Sofia Viola il 15 giugno a Gallipoli ha conquistato la corona di Miss Mondo Italia 2025. A incoronare la giovane napoletana la vincitrice dell’anno scorso, Lucrezia Mangilli. Vola ha sbaragliato una concorrenza di 30 concorrenti. Presto la 21enne di Pozzuoli rappresenterà l’Italia nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La napoletana Sofia Viola rappresenterà l'Italia a Miss Mondo

In questa notizia si parla di: italia - sofia - rappresenterà - miss

Juventus Women, Sofia Cantore vola negli USA? Mega plusvalenza per le bianconere, ma apre il tema sul problema del calcio femminile in Italia - Sofia Cantore, talento della Juventus Women, potrebbe trasferirsi negli USA in virtù di un'offerta incredibile, portando a una maxi plusvalenza per il club.

Sofia Viola, 21 anni da Pozzuoli, è Miss Mondo Italia 2025. Sportiva, impegnata nel sociale e aspirante attrice, rappresenterà l’Italia al concorso internazionale Miss World. #SofiaViola #Pozzuoli #MissMondoItalia #MissMondo Vai su X

- Sofia Viola, nata a Napoli e cresciuta a Pozzuoli, è stata eletta Miss Mondo Italia 2025 e rappresenterà il paese a Miss World. - Bellezze campane nel mondo ? Foto dal web Vai su Facebook

Miss Mondo, la napoletana Sofia Viola rappresenterà l'Italia; Sofia Viola è Miss Mondo Italia 2025, chi è e da dove viene; La napoletana Sofia Viola rappresenterà l'Italia a Miss Mondo.