La multinazionale tedesca Purem licenzia via mail 50 lavoratori dello stabilimento abruzzese E delocalizza

Una decisione che ha lasciato senza parole 48 lavoratori di Castellalto, che hanno ricevuto la notifica di licenziamento via email, segnando un colpo duro per la comunità locale. La multinazionale tedesca Purem, leader nel settore automotive, chiude uno stabilimento strategico e delocalizza, lasciando dietro di sé non solo salari interrotti, ma anche una riflessione urgente sul rispetto dei diritti dei lavoratori e sulla responsabilità sociale delle grandi imprese.

Qualche giorno fa, all’improvviso, i 48 lavoratori della Purem di Castellalto (Teramo) hanno perso il lavoro. Per tutti loro è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo. La notizia è stata comunicata con una semplice mail. La multinazionale tedesca del settore automotive, che produce marmitte e sistemi di scarico funzionali anche al processo produttivo dell’ex Sevel di Atessa, ora Stellantis Europe, chiude i battenti e delocalizza altrove. Già da un po’ diverse sue produzioni erano state trasferite in impianti-satellite dell’Est Europa, dove il costo del lavoro è più basso. L’impresa era però in salute, garantiscono i sindacati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La multinazionale tedesca Purem licenzia (via mail) 50 lavoratori dello stabilimento abruzzese. E delocalizza

