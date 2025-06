La motonautica mondiale sulla costa romagnola | scatta il Grand prix offshore Cervia – Milano Marittima

Preparati a vivere un’emozione unica: la Costa Romagnola si trasforma nel palcoscenico della motonautica mondiale con il Grand Prix Offshore Cervia – Milano Marittima. Dal 20 al 22 giugno 2025, appassionati e curiosi potranno ammirare le acrobazie di piloti provenienti da ogni angolo del pianeta, sfidando onde e velocità in un’incantevole cornice di mare e divertimento. L’adrenalina è assicurata: non perdere questa straordinaria tappa del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D/5000!

Tutto è pronto per il Grand Prix Offshore Cervia – Milano Marittima, prima tappa del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D5000, in programma dal 20 al 22 giugno 2025. Un evento internazionale che porterà nel nostro Paese, in Romagna, il meglio della Motonautica mondiale, tra adrenalina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La motonautica mondiale sulla costa romagnola: scatta il Grand prix offshore Cervia – Milano Marittima

Campionato Europeo di Motonautica Offshore 2025: Trani ospita il Grand Prix Regione Puglia - Dal 5 all'8 giugno 2025, Trani rivive la sua storia nel motorsport ospitando il Campionato Europeo di Motonautica Offshore.

