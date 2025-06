La mostra di auto storiche al museo della Scienza e Tecnologia di Milano

Immergetevi nel fascino senza tempo delle auto storiche alla mostra "Fatte su misura" al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano. Dopo aver sfrecciato per circuiti e strade, queste meraviglie tornano protagoniste come icone di design e innovazione. Un’occasione unica per ammirare da vicino modelli che hanno scritto pagine di storia e stile. Pronti a rivivere l’emozione di un’epoca d’oro dell’automobilismo? La mostra vi aspetta per sorprenderVi e farvi sognare.

Dopo essere state protagoniste di corse epiche e viaggi memorabili, oggi sono considerate veri e propri oggetti di design, tanto da finire in una teca del museo della Scienza e della Tecnologia. Si chiama "Fatte su misura" la nuova mostra inaugurata martedì 17 giugno nelle sale di via San Vittore.

