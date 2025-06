La morsa del maltempo Grandine e nubifragi | Evitate spostamenti

L'emergenza maltempo in Emilia-Romagna ha colpito duramente, con grandine, nubifragi e venti impetuosi che hanno causato danni e disagi diffusi. In queste condizioni estreme, la sicurezza viene prima di tutto: evitate spostamenti non necessari e restate aggiornati sulle allerte meteorologiche. La vostra prudenza può fare la differenza nel fronteggiare questa morsa del maltempo.

Grandine, forti raffiche di ventom trombe d’aria e nubifragi. Ieri pomeriggio, una violenta ondata di maltempo ha sferzato l’Emilia-Romagna, seminando una scia di danni dal Parmense alla Romagna. Modenese, Bolognese, Reggiano e Ravennate le aree piĂą colpite. Nel Faentino e in Bassa Romagna segnalati chicchi di grandine di grosse dimensioni. Una coltre bianca ha coperto l’A14 Dir nei pressi di Cotignola. Strade allagate e interrotte, alberi abbattuti e sottopassi chiusi nel Modenese, dove Comuni come Sassuolo o Maranello hanno invitato i cittadini a evitare spostamenti. Nel Bolognese un messaggio di allerta è stato diffuso dal Comune di Monte San Pietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La morsa del maltempo. Grandine e nubifragi: "Evitate spostamenti"

