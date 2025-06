La moda invoca l’UE | Usa fondamentali presto con i negoziati

In un mondo in continua evoluzione, la moda si fa portavoce di sfide e opportunità, richiedendo equilibrio e visione strategica. Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine e Ceo del Gruppo Kiton, ci invita a riflettere su come affrontare con sensibilità i momenti complessi, sottolineando l'importanza di una comunicazione efficace nel contesto di una trasformazione profonda. La chiave sta nel saper interpretare il presente per modellare il futuro.

"Per chi è nella mia posizione non è scontato trovare sempre toni e contenuti giusti, diciamo equilibrati, nel commentare una fase congiunturale difficile o le caratteristiche di una trasformazione probabilmente strutturale del mondo in cui opero". Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine e Ceo del Gruppo Kiton, osserva l’attualità dal punto di vista dell’imprenditore, industriale della moda e da leader di un’organizzazione fieristica che promuove la componente più avanzata di quel settore. "Sono molto soddisfatto dei risultati del Gruppo Kiton nel 2024 e nei primi mesi del 2025 ed è con tale spirito che lavoreremo in questi giorni a Firenze – afferma –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La moda invoca l’UE: "Usa fondamentali presto con i negoziati"