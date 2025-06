La mitica 3ªA del Monti Da sessant’anni si ritrovano e si fotografano

La mitica 3170A del Monti, simbolo di amicizia e ricordi condivisi, si ritrova dopo sessant'anni per celebrare un legame indistruttibile. Tra sorrisi e fotografie, rivivono i giorni passati, gli eventi storici e le emozioni di un’epoca che sembrava lontana, ma vive ancora nei cuori di chi c’era. È un viaggio nel tempo, tra passato e presente, che dimostra come l’amicizia possa superare ogni barriera. E questa rimane la vera magia di quei momenti...

Un'amicizia che sfida il tempo, gli acciacchi, i vuoti di chi non c'è più, l'infilata dei giorni che sgranano i ricordi. Era l'anno 1965, si parlava di guerra anche allora ma era il Vietnam il nodo drammatico, negli Usa esplodeva la contrapposizione razziale e l'Europa era una giovinetta vivace e promettente, la benzina costava 120 lire al litro. Tutto questo, però, appena sfiorava i 25 studenti della terza A ( "La mitica.", favoleggiano gli ex ormai oltre i 75) del liceo classico Monti che si preparavano, come succede oggi per i 1.439 studenti cesenati che affrontano l'esame di maturità . Non una scivolata morbida verso l'incerto, ma la conclusione di un impegnativo percorso di studi che chiudeva un'epoca gloriosa, com'è stata per tutti quella fase tra la scuola e il gradino successivo, ossia l'università , scelta logica per chi imboccava gli studi classici.