la missione di elio secondo il team creativo e i doppiatori della nuova pellicola disney e pixar

La nuova avventura di Disney e Pixar ci porta nel cuore di una storia straordinaria, dove un bambino diventa il protagonista di un incredibile scambio con gli alieni. La missione di Elio, così come la vedono il team creativo e i doppiatori, è un viaggio tra fantasia e scoperta, che sfida le aspettative e accende la curiosità di grandi e piccini. Prepariamoci a vivere un’esperienza unica, in uscita nelle sale italiane il 18 giugno, all’insegna dell’immaginazione e del cuore.

Al centro della nuova pellicola targata Disney e Pixar, Elio, c'è un piccolo protagonista e una premessa: «Cosa succederebbe se un bambino venisse rapito dagli alieni e scambiato per un leader della Terra?». E' stata questa domanda a convincere la produttrice Mary Alice Drumm e il suo team a investire sul progetto, splendidamente diretto da Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina e ora in uscita nelle sale italiane il 18 giugno. Il risultato è un'opera piena di colori e di emozioni, capace di parlare tanto ai piccoli quanto ai grandi. «Credo che i film, le storie - spiega Domee Shi, vincitrice di un Premio Oscar con il suo cortometraggio Bao - possano diffondere messaggi positivi di speranza a bambini e adulti.

