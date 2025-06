La missione della scienziata Martina Cardillo è raccontare i misteri dell' universo affinché siano alla portata di tutti Lo farà in occasione del Festival Là fuori E lo fa qui tra raggi gamma supernove e malefatte di Elon Musk

Martina Cardillo, scienziata appassionata e divulgatrice brillante, porta il mistero dell’universo tra le strade di Centocelle, Roma, durante il festival Là fuori. Con il suo stile diretto e coinvolgente, svela i segreti di raggi gamma, supernove e persino le malefatte di Elon Musk, rendendo la scienza accessibile e affascinante a tutti. Un’occasione imperdibile per scoprire che l’universo ha ancora molto da raccontarci… e lo farà anche grazie a lei.

«C he cosa c’è stato prima del Big Bang? Chi ha fede può pensare a Dio. Gli altri, me compresa, restano un po’. col sorcio in bocca ». Divulgatrice molto pop (anche nel senso di popolaresco) e molto romana, Martina Cardillo è tra gli ospiti di Là fuori – Festival della scienza e dell’arte, in programma da venerdì 20 a domenica 22 giugno a Centocelle, Roma. Dialogherà, senza esclusione di battute, con Paola Minaccioni in un incontro intitolato A come Astrofisica, A come Attrice. Scienza e arte a confronto. Iniziamo dunque a intervistarla da qui, dalla quota di poesia e d’arte che si può leggere nell’universo. 🔗 Leggi su Iodonna.it