La Mille Miglia 2025 è partita | in gara 430 auto dal fascino senza età Carlo Cracco | Qui emozione pura

La Mille Miglia 2025 è tornata, un evento che incarna l’eleganza senza tempo e la passione per le auto d’epoca. Questa mattina, tra il calore dei cittadini e l’entusiasmo degli appassionati, è partita la 43ª edizione, con 430 auto pronte a sfidare i 1900 km di strada da Brescia a Roma e ritorno. Un’occasione unica per vivere emozioni pure e celebrare il fascino eterno delle auto storiche. La gara è ormai alle porte e l’avventura sta per cominciare.

Brescia, 17 giugno 2025 – È partita oggi la 43esima edizione rievocativa della 1000 Miglia. Questa mattina si in viale Venezia si è tenuta la classica passerella. Tantissimi cittadini, turisti, appassionati e curiosi sono accorsi per ammirare il f ascino senza età dei 430 gioielli quattro ruote che quest'anno percorreranno 1900 chilometri da Brescia a Roma e ritorno Gli equipaggi si sono subito diretti verso la salita al Castello di Brescia per le prime Prove Cronometrate di questa edizione. Ha fatto poi seguito il canonico Controllo Timbro con Village Parade in Piazza Vittoria, ultimo saluto degli equipaggi alla Città della 1000 Miglia con arrivederci a sabato 21, giorno d'arrivo della gara.

