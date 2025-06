La miglior tesi in Fisica Lo sguardo di Blanca dentro le cellule staminali

La scoperta di Blanca Bruschi, giovane e brillante dottoranda dell’Università di Pisa, sta rivoluzionando il modo in cui comprendiamo le cellule staminali. La sua tesi, intitolata “Lo sguardo di Blanca dentro le cellule staminali”, ha conquistato il premio ConScienze 2024, riconoscimento prestigioso che premia l’eccellenza in ambito scientifico. Un risultato che testimonia come l’innovazione e la passione possano aprire nuove frontiere nella ricerca biologica e fisica.

Castelnuovo Magra (La Spezia), 17 giugno 2025 – Blanca Bruschi, dottoranda al Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, si è aggiudicata il premio ConScienze 2024. Premio assegnato dalla Conferenza nazionale dei presidenti e dei direttori, associazione no profit che svolge un’importante funzione di raccordo tra tutte le strutture accademiche di area scientifica e le loro aggregazioni interdisciplinari. Ogni anno bandisce un premio per la miglior tesi di laurea magistrale in Italia, nei settori disciplinari di interesse scientifico. È una doppia vittoria per Blanca. La prima perché il Dipartimento di fisica dell’Università di Pisa ha selezionato la sua tesi per partecipare al premio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La miglior tesi in Fisica. Lo sguardo di Blanca dentro le cellule staminali

In questa notizia si parla di: fisica - miglior - tesi - sguardo

Maria E. Ravasio si aggiudica il premio per la miglior tesi di dottorato in Astrofisica; Fisica, voglia di rinnovamento; “Premio delle eccellenze” a Galzignano: trenta i cittadini che si son distinti, tra loro moltissimi giovani.

La miglior tesi per Blanca. Il premio ’ConScienze’ alla giovane Bruschi - La giovane apuana, classe 1999, da un anno laureata in Fisica all’ Università di Pisa e attualmente impegnata in un ... msn.com scrive

Milène Calvetti vince un premio per la migliore tesi di dottorato in fisica subnucleare - La giovane ricercatrice dell’Università di Pisa si è aggiudicata il riconoscimento dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ... Scrive lanazione.it