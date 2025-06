La meglio gioventù del volley viterbese | due splendidi secondi posti al Trofeo dei Territori

La meglio gioventù del volley viterbese si è distinta con orgoglio, conquistando due splendidi secondi posti al Trofeo dei Territori. Una performance che, pur non portando il primo posto, dimostra il valore e la passione di questi giovani atleti. E, come direbbe Enzo Ferrari, “il secondo è il primo degli ultimi”… ma questa volta, il loro talento ha scritto una pagina da veri campioni.

